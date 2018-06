Zürich - AirPlus International, ein führender internationaler Anbieter von Abrechnungs- und Auswertungslösungen für das tägliche Management von Geschäftsreisen, erweitert sein Portfolio um die European Corporate Card Solution. Die neue Kartenlösung unterstützt in Europa tätige Unternehmen und ihre Mitarbeiter dabei, Geschäftsreisen effizienter durchzuführen und zu steuern. Die European Corporate Card ist ab dem 24. September zunächst in Frankreich verfügbar. Bis Ende 2019 wird sie in 18 weiteren europäischen Ländern verfügbar sein: neben Deutschland gehören dazu Belgien, Dänemark, Finnland, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Prozesse optimieren mit einem starken Partner Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern mit der European Corporate Card Solution ...

