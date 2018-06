Semperit beendet die Produktion an einem chinesischen Standort. Nach eingehender Analyse habe der Vorstand der Semperit AG Holding mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Produktion am Sempertrans Produktionsstandort Best (ShanDong) Belting Co. Ltd. in der Provinz Shandong an der chinesischen Ostküste zu beenden, heisst es in einer Mitteilung. Dieser Schritt sei Teil des laufenden Restrukturierungs- und Transformationsprozesses, in dessen Rahmen auch der Produktionsfootprint der Semperit Gruppe überprüft werde. Dabei sei festgestellt worden, dass andere Standorte perspektivisch höhere Margen aufweisen. Darüber hinaus soll die Werksstilllegung einen Beitrag zur Komplexitätsreduktion auf Gruppenebene leisten, informiert Semperit. Das chinesische...

Den vollständigen Artikel lesen ...