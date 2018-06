Die Androhungen neuer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump bewegt die Märkte. Der Dax dürfte am Dienstag mit einem Minus starten.

Eine drohende Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt für Nervosität an den Aktienmärkten. Banken und Broker sagten für die Eröffnung am Dienstag deutlich fallende Kurse voraus.

Bereits am Montag war der Dax mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 12.834 Punkte schwächer in die neue Woche gestartet. Vor allem der amerikanisch-chinesische Handelskonflikt und der Streit in der Flüchtlingspolitik zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU hatten die Anleger ...

