Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit "Hold" und einem Kursziel von 114 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Anleger des Rückversicherers blickten zwar in puncto Gesamtrendite auf eine außerordentlich gute Erfolgsgeschichte, allerdings seien die Aktien mittlerweile auch relativ hoch bewertet, schrieb der nun zuständige Analyst Iain Pearce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Andere Branchenwerte böten mehr Aufwärtspotenzial./la/ajx Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-06-19/08:40

ISIN: DE0008402215