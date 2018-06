Der Schweizer Pharmakonzern Roche will die amerikanische Foundation Medicine ganz übernehmen. Für den noch nicht in ihrem Besitz stehenden Minderheitsanteil an der Gentest-Firma bieten die Basler eigenen Angaben zufolge 2,4 Mrd. $. Der Angebotspreis von 137 $ je Aktie in bar entspricht einer Prämie von 29 % zum FMI-Schlusskurs des Vortages. Der FMI-Verwaltungsrat unterstützt die Transaktion. Roche war bereits 2015 bei der Firma eingestiegen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info