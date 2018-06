Sie profitieren vom Börsenboom und von steigenden Immobilienpreisen: Immer mehr Menschen besitzen mehr als eine Million Dollar. Auf der anderen Seite haben viele gar keine Rücklagen.

Der Club der Dollar-Millionäre wächst und wächst. Allein in Deutschland verfügten im vergangenen Jahr 1.364.600 Menschen über ein anlagefähiges Vermögen von mehr als einer Million Dollar. Das waren gut 84.000 mehr als 2016, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens Capgemini hervorgeht. Vor allem der Börsenboom und steigende Immobilienpreise mehrten das Vermögen auf insgesamt 5,2 Billionen Dollar (plus 7,6 Prozent). Mehr als ein Viertel der Menschen in Europas größter Volkswirtschaft haben einer Umfrage zufolge allerdings gar nichts auf der hohen Kante.

Deutschland zählt nach den USA und Japan zu den Ländern mit den meisten Dollar-Millionären. "Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, wann die Chinesen Deutschland überholen", sagte Capgemini-Experte Klaus-Georg Meyer. Im vergangenen Jahr gab es im Reich der Mitte 1,26 Millionen vermögende Privatanleger - Tendenz kräftig steigend.

Weltweit kletterte das Vermögen der Dollar-Millionäre aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, alternativen Investments, Bargeld und Immobilien - sofern diese nicht selbst genutzt werden - erstmals über die Marke von 70 Billionen Dollar. Rund 18,1 Millionen ...

