VW (WKN:766400)-Tochter Porsche bläst zum Großangriff gegen Tesla (WKN:A1CX3T). Was lange als Mission E bekannt war, wird nun nächstes Jahr als Taycan auf den Markt gebracht. Der deutsche Traditionshersteller verfehlt aber schon bei grundlegenden Zahlen die von Tesla gesetzte Messlatte, und das bedeutet nichts Gutes für die Zukunft der deutschen Automobilwirtschaft. Der Elektro-Sportwagen aus Deutschland kommt Langsam tasten sich die deutschen Hersteller an Elektroautos ran. So wird im nächsten Jahr auch erstmals ein richtig sportlicher Stromer auf den Markt kommen. Der Taycan ist, wenn man nach dem urteilt, was man bisher sehen kann, ein schicker Sportwagen nach Porsche-Tradition ....

Den vollständigen Artikel lesen ...