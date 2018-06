Lausanne - Die USA führen das IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018 an, gefolgt von Singapur, Schweden, Dänemark und der Schweiz. Die USA überholen Singapur und Schweden von Platz 3 und führen die Rangliste an, wie das Lausanner International Institute for Management Development (IMD) am Dienstag mitteilte.

Das IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018 untersucht 63 Volkswirtschaften. In diesem Jahr erlebte die Mehrheit (29) der Länder in der Studie eine Verbesserung ihrer digitalen Wettbewerbsfähigkeit. Etwa 40% der Stichprobe (26 Länder) weisen einen Rückgang auf, während nur acht Volkswirtschaften in der gleichen Position bleiben. Diese Veränderungen sind nicht geografisch fokussiert. Verbesserungen und Rückgänge finden über Kontinente hinweg statt.

Ziel des Rankings zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit ist es, zu bewerten, inwieweit ein Land digitale Technologien einsetzt und erforscht, die zu einem Wandel der Regierungspraxis, der Geschäftsmodelle und der Gesellschaft im Allgemeinen führen.

Professor Arturo Bris, Direktor des IMD World Competitiveness Center, stellt fest: «Die USA profitieren von ihren Verbesserungen im Wissen (4. von 5.) und in der Technologie (3. von 6.). Sie bleibt auch in Zukunft stabil (2.).» Er fügt hinzu: «Wissensgewinne resultieren aus einer starken Leistung in der Mitarbeiterschulung und einer Erhöhung des Anteils der wissenschaftlichen und technischen Beschäftigung, während die Förderung des Technologiefaktors von einem leichten Fortschritt in allen seinen Teilfaktoren, einschliesslich der Verbindungsinfrastruktur, profitiert.»

Die Ergebnisse zeigen, dass mehrere Länder ein «adaptives Ungleichgewicht» oder eine Diskrepanz zwischen dem hohen Ausbildungsniveau und der Einstellung zur Digitalisierung aufweisen; unter diesen Volkswirtschaften sind Österreich, Malaysia und Russland zu nennen. Während beispielsweise Österreich in der Aus- und Weiterbildung auf Platz 7 und Russland auf Platz 12 liegt, ist ihre Leistung bei der Einführung neuer Technologien (25. und 39. in der adaptiven ...

