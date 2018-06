Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern haben wir an dieser Stelle die Frage formuliert, ob der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in der vergangenen Woche, insbesondere mit dem Aufwärtsimpuls am Donnerstag, in eine Bullenfalle geraten sein könnte, so die Analysten der Helaba. Mit den deutlichen Kursverlusten von gestern würden sich die Anzeichen verdichten, dass dies der Fall gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...