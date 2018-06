Der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die internationalen Börsen im Griff und am Dienstag auch den Dax weiter belastet. Wenige Minuten nach der Eröffnung rutschte der deutsche Leitindex um 1,60 Prozent auf 12 628,52 Punkte ab.

Damit bewegt sich das Barometer wieder klar unter der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Tage, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Sie kann bei darunter liegenden Kursen als Widerstand wirken. Noch am vergangenen Freitag hatte der Dax in der Spitze bei 13 170 Punkten notiert. Der Fehlausbruch über die Marke von 13 000 Punkten habe die Bullen scheinbar endgültig in die Flucht geschlagen, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es im frühen Dienstagshandel um 1,55 Prozent runter auf 26 332,42 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax sackte um 1,68 Prozent auf 2801,41 Zähler ab. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 1,40 Prozent auf 3418,22 Punkte./ajx/jha/

