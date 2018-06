Überall auf der Welt wächst das Interesse an der Kryptosphäre, aber das britische Bildungsministerium hält es für unangebracht, zusätzliche Fächer zu digitalen Technologien in den Lehrplan aufzunehmen. Dennoch können die englischen Schüler eine Reihe von Änderungen in Lehrbüchern der Mathematik und in den Disziplinen der Finanzkompetenz sehen. Digitale Technologien in den Lehrbüchern britischer Schulkinder In einem kürzlich geführten Interview hat ein Vertreter des Bildungsministeriums (DfE) keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...