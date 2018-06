Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie legt zu

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie hat sich im April trotz der Unsicherheit über den Handelsstreit mit den USA erhöht. Saison- und kalenderbereinigt legte er um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Dabei verringerten sich die nicht erledigten Aufträge aus dem Inland im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent, während die Auslandsauftragsbestände um 1,6 Prozent stiegen.

Schweizer Regierung hält an Wachstumsprognosen fest

Die Schweizer Regierung hat ihre Wachstumsprognosen für 2018 und 2019 bekräftigt. Für 2018 wird weiter ein kräftiger Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,4 Prozent prognostiziert. Für 2019 erwartet die Expertengruppe, dass die stützende Wirkung der Auslandskonjunktur allmählich nachlässt, das BIP-Wachstum sollte dennoch bei soliden 2,0 Prozent liegen.

Bostic rechnet bei der Fed weiter mit drei Zinserhöhungen 2018

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sieht nach wie vor eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr als angemessen an. "Ich bin immer noch bei drei" Zinserhöhungen 2018, sagte er Reportern nach einer Rede in Savannah. Die Fed hatte die Zinsen vergangene Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht und zwei weitere Schritte in Aussicht gestellt. Zum Wirtschaftswachstum sagte Bostic, seine Erwartungen hätten sich seit Jahresende kaum verändert.

Scholz "guter Dinge" für deutsch-französische Einigung zu EU-Reformen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich für gemeinsame Positionen mit der französischen Regierung gezeigt, mit der am Dienstag beim deutsch-französischen Ministerrat in Meseberg ein Vorschlag für europäische Reformen gemacht werden soll. "Wir sind Monate und Jahre nicht so recht vorangekommen, und deshalb ist das jetzt Zeit", sagte Scholz bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsforums der SPD in Berlin. "Ich bin eigentlich ganz guter Dinge."

Dieselskandal: Ex-Grünen-Chef Özdemir wirft Autoindustrie Verschleppung vor

Der Chef des Bundestagsverkehrsausschusses, Cem Özdemir, hat der Autoindustrie und der Bundesregierung im andauernden Dieselskandal schwere Vorwürfe gemacht. "Von einem Neustart kann nach fast drei Jahren Abgasskandal keine Rede sein", sagte Özdemir der Düsseldorfer Rheinischen Post. "Die Autoindustrie und die Bundesregierung verschleppen die Aufklärung immer noch, allein die Staatsanwaltschaft versucht Licht in dieses Dunkel zu bringen", sagte der Grünen-Politiker.

Italiens neuer Ministerpräsident erteilt Merkel Abfuhr bei Asylpolitik

Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conte hat sich bei seinem Antrittsbesuch in Berlin gegen zwischenstaatliche Abmachungen für die Rücknahme von Asylbewerbern ausgesprochen. Europa dürfe keine Lösung suchen, "ohne bilaterale oder zwischenstaatliche Dynamiken einzuschalten, die das Risiko in sich haben, zum Schengen-Ende zu führen", sagte Conte vor einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel.

Italiens Innenminister will Roma zählen lassen

Der italienische Innenminister Matteo Salvini will die in Italien lebenden Angehörigen der Roma-Minderheit zählen lassen. Ein Zensus ermögliche die Ausweisung von Ausländern ohne gültigen Aufenthaltsstatus, sagte der Chef der fremdenfeindlichen Lega-Partei einem regionalen Fernsehsender. Roma mit italienischer Staatsangehörigkeit müsse das Land "leider behalten". Er wolle bei dem Zensus sehen, "wer, wie und wieviele sie sind", erläuterte der Vizeregierungschef.

Jordanischer König pocht bei Treffen mit Netanjahu auf Zwei-Staaten-Lösung

Der jordanische König Abdullah II. hat bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt gepocht. Bei einem kurzen Besuch Netanjahus in Amman hätten die beiden über den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern gesprochen, teilte Jordaniens Königshaus am Abend mit.

Rotes Kreuz: Mehr als 13.000 Palästinenser von israelischen Soldaten verletzt

Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach Angaben des Roten Kreuzes seit Beginn einer Protestwelle Ende März mehr als 13.000 Palästinenser durch Schüsse verletzt. "Das ist eine beispiellose Krise im Gazastreifen", sagte Robert Mardini, der Nahost-Verantwortliche beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), in New York.

Auto-Strafzölle könnten Kanada 80.000 Arbeitsplätze kosten

Kanada droht bei einer Eskalation des Handelskonflikts mit den USA und der Erhebung von Strafzöllen auf Autoimporte seitens der USA ein Produktionsaufall im Wert 13 Milliarden kanadischen Dollar; außerdem der Verlust von 80.000 Arbeitsplätzen, so die Experten von Oxford Economics. Die Prognose unterstellt einen Autoimport-Strafzoll von 25 Prozent, während Kanada selbst gleichzeitig einen gleich hohen Tarif auf den Import von US-Fahrzeugen und -Fahrzeugteilen erhebt.

China droht den USA für den Fall neuer Zölle mit Gegenmaßnahmen

China hat die jüngsten von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf chinesische Waren als "Erpressung" bezeichnet. Das US-Vorgehen von "extremem Druck und Erpressung" weiche von dem Konsens ab, den beide Seiten in mehreren Verhandlungsrunden erzielt hätten, hieß es in einer Erklärung auf der Internetseite des chinesischen Handelsministeriums. Sollten die USA die Pläne umsetzen, bleibe China keine Wahl, als entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Südkorea und USA sagen geplante gemeinsame Militärübung ab

Südkorea und die USA haben eine für August geplante gemeinsame Militärübung abgesagt. Wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte, handelt es sich um die großangelegte Ulchi-Freedom-Guardian-Übung, an der auch rund 17.500 US-Soldaten teilnehmen sollten. Für weitere Übungen sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

