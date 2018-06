Die Beschäftigten in Deutschland erwarten von einer Betriebsrente einer Studie zufolge vor allem Sicherheit. Die Mehrheit der Befragten (78 Prozent) ist der Meinung, dass bei einer betrieblichen Altersversorgung Sicherheit wichtiger ist als eine hohe Rendite, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson hervorgeht. Vor zwei Jahren waren es noch 65 Prozent. Das Sicherheitsbedürfnis der Arbeitnehmer stehe im Gegensatz zu den Bestrebungen des Gesetzgebers, heißt es in der Studie, die alle zwei Jahre durchgeführt wird.

Anfang des Jahres war das Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft getreten. Beschäftigten, die auf diese Weise vorsorgen, darf kein fester Betrag mehr zugesichert werden, er soll nur noch als Ziel genannt werden. Die Auszahlungen im Alter können höher ausfallen als bei der klassischen Variante mit Garantie, können aber schwanken. Die konkreten Vereinbarungen sollen Arbeitgeber und Gewerkschaften erarbeiten und in Tarifverträgen festlegen.

Ein weiteres Ergebnis: Für fast drei Viertel (72 Prozent) der gut 2000 befragten Arbeitnehmer ist die Alterssicherung in den letzten Jahren wichtiger geworden (2015: 53 Prozent)./mar/DP/tav

