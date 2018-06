Anleger haben beim Dünger- und Salzproduzenten K+S am Dienstag wegen Problemen in Kanada die Reißleine gezogen. Die Papiere lagen im Frankfurter Frühhandel vier Prozent im Minus. Im Gespräch mit dem Handelsblatt berichtete der für das Geschäft verantwortliche Vorstand Mark Roberts von Einschränkungen in dem Kali-Werk im kanadischen Bethune.

Den vollständigen Artikel lesen ...