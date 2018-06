Zürich - Mit ihrem neuen Angebot Secure Blockchain for Business stellt AdNovum Unternehmen und Organisationen eine sichere Plattform für den effizienten Aufbau und Betrieb digitaler Business-Ökosysteme auf der Basis von Blockchain zur Verfügung.

Unter dem Label Secure Blockchain for Business stellt das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum Unternehmen und Organisationen eine Plattform zur Verfügung, die den effizienten Aufbau und Betrieb von Business-Ökosystemen auf der Basis von Blockchain-Technologie ermöglicht. Solche Ökosysteme bilden eine Vertrauensbasis für die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichsten beteiligten Unternehmen, Privatpersonen und Akteuren der öffentlichen Hand.

Secure by Design

Mit dem neuen Angebot fokussiert AdNovum auf Ökosysteme mit Konsortium-Blockchains, d.h. durch ein Identity- and Access Management geschützte Blockchains. Die Lösung basiert auf dem Opensource-Blockchain-Framework Hyperledger Fabric und wird ergänzt mit von AdNovum entwickelten Sicherheitsmodulen und -mechanismen, so dass Schutz und Vertraulichkeit von Daten und Transaktionen jederzeit gewährleistet sind.

Rechtliches und Governance

Beim Bau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...