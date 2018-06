Zürich - Die Schweizer Wirtschaft befindet sich in einem Mini-Boom: Das Wirtschaftswachstum 2018 dürfte gemäss den Ökonomen der Credit Suisse mit 2,2 % überdurchschnittlich stark ausfallen. Als Reaktion auf Kapazitätsengpässe wird investiert und Personal eingestellt. Mittelfristig stellen die rückläufige Einwanderung, die demografische Alterung und der zunehmende Fachkräftemangel aber einen potenziellen Bremsfaktor für den Schweizer Arbeitsmarkt und somit für das Wirtschaftswachstum dar. In der heute veröffentlichten Ausgabe des «Monitor Schweiz» zeigen die Ökonomen der Credit Suisse auf, dass es bei Erwerbslosen, Unterbeschäftigten und der weniger bekannten «stillen Reserve», vor allem bei arbeitswilligen Pensionären und Frauen, zusätzliches Potenzial für den Arbeitsmarkt gibt. Ohne markante Änderungen der Arbeitsanreize und der Rekrutierungspolitik von Unternehmen wird die Mobilisierung dieser Potenziale allerdings schwierig bleiben.

Die Schweizer Wirtschaft wird 2018 gemäss Prognosen der Credit Suisse um 2,2 % wachsen und damit deutlich stärker als in den vergangen drei Jahren. Insbesondere die solide Industriekonjunktur wirkt sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Im 1. Quartal war die stärkste Zunahme der Industriebeschäftigung seit zehn Jahren zu verzeichnen, und die jüngsten Ergebnisse der Einkaufsmanagerbefragung, die Credit Suisse zusammen mit procure.ch durchführt, signalisieren eine weitere Beschleunigung des Beschäftigungswachstums. Eine detaillierte Analyse der Einkaufsmanagerbefragung zeigt zudem eindeutige Zeichen für eine wieder hohe Kapazitätsauslastung: So stiegen die Vorleistungspreise verbreitet an, und es hat selten länger gedauert als heute, bis bestellte Ware eintrifft. «Die hohe Auslastung der Kapazitäten wird die Investitionstätigkeit weiter beleben und den Personalbedarf erhöhen», erläutert Oliver Adler, Chefökonom Schweiz der Credit Suisse.

Hinzu kommt, dass die Unternehmensgewinne im 1. Quartal 2018 abermals zugenommen haben. Der Anteil der Gewinne an der Wirtschaftsleistung ist zwar im historischen Vergleich weiterhin tief, was auf ...

