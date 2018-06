Ich wohne in New York. Normalerweise fahre ich mit dem Bus oder U-Bahn. Meist gehe ich zu Fuss. Ich besitze seit 13 Jahren kein Auto mehr. Ich habe den Fahrdienst Uber ausprobiert. Die Gefahr besteht, dass Du von so einem Dienst abhängig wirst. Es ist so einfach. So bequem. Schnell wird die Taxi-App zur Gewohnheit. […] Im Original hier erschienen: Beim Auto- und Hauskauf cleverer sein als die anderen: Lieber eine Nummer kleiner wählen

Den vollständigen Artikel lesen ...