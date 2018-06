Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen bewegte sich Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) in eine symmetrische Dreiecksformation hinein, welche nach oben dynamisch verlassen wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Es sei auch der Ausbruch über 16,87 USD gelungen, welcher jedoch am mittelfristigen Abwärtstrend gestoppt worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...