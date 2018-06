Zürich - Die ICT- und Online-Branche erhebt ihr Haupt: Am 18. Juni haben die Mitglieder von Simsa und Swico in Zürich grünes Licht für eine Fusion der beiden Verbände gegeben. Die beiden Organisationen bieten damit ihren 600 Mitgliedern ein breiteres Dienstleistungsangebot und spürbaren Mehrwert, erhöhen ihre politische Schlagkraft und tragen zu einer kompakteren Verbandslandschaft bei.

Die Digital- und die Internetwirtschaft gewinnen zunehmend an Bedeutung, werden aber von Politik und Gesellschaft auch immer stärker herausgefordert und hinterfragt. Vor diesem Hintergrund haben die Führungsgremien von Simsa und Swico im Frühjahr 2018 beschlossen, die zwei Organisationen zusammenzuschliessen. Die Vorstände der beiden Verbände haben einen Fusionsvertrag unterzeichnet, der nun am 18. Juni 2018 im Rahmen von zwei getrennten Generalversammlungen zu ratifizieren war. In beiden Versammlungen wurde die vom Fusionsgesetz geforderte ¾-Mehrheit deutlich übertroffen. Damit steht dem Zusammenschluss nichts mehr im Weg.

Swico-Vorstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...