Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever NV von 51,50 auf 52,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Alex Smith passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie aufgrund der Währungsentwicklung leicht nach oben an. Die Umsatzenttäuschung in Brasilien habe kaum Einfluss auf die Jahresaussichten des Konzerns./ag/la Datum der Analyse: 19.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-06-19/09:59

ISIN: NL0000009355