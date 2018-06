Die Aktien fielen in der vergangenen Woche, wobei sowohl der S&P 500 (WKN:A0AET0) als auch der Dow Jones Industrial Average (WKN:969420) leicht zurückgingen, sich im Jahresverlauf aber im positiven Bereich bewegen. SPX-Daten von YCharts. In der neuen Woche werden die Aktionäre von Winnebago (WKN:857479), Kroger (WKN:851544) und CarMax (WKN:662604) mehr darüber erfahren, wie es um das Geschäft bestellt ist. Jedes dieser Unternehmen veröffentlicht in den nächsten Tagen seinen Quartalsbericht, und im Folgenden werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Trends, die die Investoren in diesen Ankündigungen beobachten werden. Die Ausgaben von Winnebago Die Aktie von Winnebago ...

Den vollständigen Artikel lesen ...