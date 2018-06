Im Zuge der Vereinbarung wird Roche die noch ausstehenden Anteile an dem in der Krebsforschung tätigen US-Unternehmens für 137 US-Dollar je Aktie in bar übernehmen. Insgesamt werde Roche somit 2,4 Milliarden US-Dollar zahlen, teilt der Pharmakonzern am Dienstag mit. Der gebotene Preis entspricht den Angaben zufolge einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...