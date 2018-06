Moskau (ots/PRNewswire) - Der chinesisch-russische Qualitätsdialog unter dem Motto "internationale Qualität sichert uns eine vielversprechende Zukunft" wurde am 28. Mai gemeinsam vom chinesischen Spirituosenhersteller Fenjiu Group und dem International Exchange Center in der Moskauer Vertretung des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) in Moskau veranstaltet.



Wenige Tage vor der Abreise nach Russland erklärte Li Qiuxi, Sekretär des Parteikomitees und Chairman der Fenjiu Group, in einem Exklusivinterview mit www.dragonnewsru.com, der größten bilingualen russisch-chinesischen Zeitung, dass die Nähe der chinesischen und russischen Trinkkulturen einer der Gründe für das besondere Interesse des Unternehmens am russischen Markt sei.



Im Rahmen des Dialogs hob Herr Li hervor, dass es den Spirituosenherstellern weltweit obliegt ihre Entwicklungspläne aufzustellen, um die Chancen zu nutzen, die sich durch die Initiative One Belt, One Road bieten - in einer Welt, die sich zu einer vernetzten Weltwirtschaft entwickelt hat und durch eine integrierte Entwicklung gekennzeichnet ist. Er erwähnte außerdem, dass er stetig nach der optimalen Lösung für die Durchführung einer Globalisierungsoffensive für chinesische Baijiu (chinesischer Schnaps) in den Bereichen "Grundsatzkoordinierung, Harmonisierung von Standards und kultureller Integration" sucht, was eine weltweite Wertschätzung der Qualität von Waren Made in China ermöglicht sowie eine einheitlich erstklassige Qualität, wie die der Fenjiu Group, während gleichzeitig globale Partnerschaften und Innovationen im Zusammenhang mit Spirituosenprodukten vereinfacht werden. Er sieht dem Ziel der gemeinsamen Bemühungen für die Bildung einer Gemeinschaft mit Freude entgegen - eine Gemeinschaft aus Spirituosenproduzenten weltweit mit einem gemeinsamen Ziel für eine bessere Zukunft. Er hebt zudem den besonderen Wert auf globaler Ebene hervor, der mit der generationsübergreifenden Weitergabe einer strikten Qualitätseinhaltung und in Verbindung mit kultureller Resonanz einhergeht, die ein wesentliches Merkmal der Spirituosenindustrie ist.



Im Rahmen der Veranstaltung für kulturellen Austausch "Let the World Appreciate the Quality of China" (Erzeugen wir eine weltweite Wertschätzung chinesischer Qualität) ließ Herr Li dem stellvertretenden russischen Kulturminister Oleg Ryzhkov eine Flasche Xu Bing Art Edition Feniju zukommen. Ryschkow erwiderte, dass diese kostbare Flasche Alkohol nicht bloß ein Geschenk für ihn, sondern zudem eines für das russische Volk sei. Er schätzte die freundschaftliche Geste der Fenjiu Group gegenüber Russland und ließ verlauten, dass der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und Russland weitere Früchte tragen werden würde.



