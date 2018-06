Wien (www.anleihencheck.de) - Der von den USA ausgelöste Handelskonflikt läuft völlig aus dem Ruder, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gestern habe US-Präsident Trump weitere Strafzölle in Höhe von 10% auf chinesische Importe im Volumen von USD 200 Mrd. angedroht. Diese sollten dann greifen, wenn China die am Freitag - in Reaktion auf die chinesische Ankündigung, die ab 6. Juli in Kraft tretenden Einfuhrzölle auf ein Importvolumen von bis zu USD 50 Mrd. in gleichem Ausmaß zu vergelten - angedrohten Strafzölle im Umfang von USD 100 Mrd. mit Gegenzöllen beantworte. Da China genau das aber bereits angekündigt habe, könnten nun binnen weniger Monate Güter im Volumen von USD 350 Mrd. bzw. zwei Drittel aller chinesischen Importe mit Strafzöllen belegt werden. Der Asylstreit zwischen den Schwesterparteien CSU und CDU in Deutschland sei nur vertagt. Die CSU habe Kanzlerin Merkel de facto ein Ultimatum bis zum Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 28. und 29. Juni gesetzt. Da eine europäische Lösung in so kurzer Zeit jedoch unwahrscheinlich sei, dürfte der Konflikt Anfang Juli wieder hochkochen. ...

