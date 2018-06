Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN DE0007314007/ WKN 731400) optimiert ihre Finanzierungsstruktur, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen hat heute beschlossen, zum 18. Juli 2018 rund 55 Mio. EUR der derzeit bestehenden Hochzinsanleihe (HYB) in Höhe von rund 205 Mio. EUR mit Laufzeit bis 2022 (mit einem Coupon von 8%) zurückzuführen. Die im Jahr 2015 emittierte Anleihe war ein wichtiges Element, das damalige Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur zu verlängern. Die beschlossene Rückzahlung erfolgt aus Barmitteln und entlastet ab dem nächsten Geschäftsjahr das Finanzergebnis. ...

