Die Commerzbank hat K+S angesichts der Produktionsprobeme in der kanadischen Kalimine Bethune auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Ingo-Martin Schachel verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass der Kalihersteller für den Standort in Kanada das Jahr 2018 als Anlaufjahr sehe. Auch seien die aktuellen Probleme nicht zu vergleichen mit den größeren Schwierigkeiten im vergangenen Jahr. An seiner Einschätzung für den Wert ändere sich nichts. Schachel rechnet im zweiten Quartal mit einem Zuwachs beim operativen Ergebnis (Ebitda) von 20 Prozent./ajx/la

Datum der Analyse: 19.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KSAG888

AXC0090 2018-06-19/10:17