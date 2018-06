Wer Hautcreme aufträgt, einen Deo-Roller benutzt, Honig aufs Brötchen träufelt oder die Bratwurst mit Senf würzt, nutzt vielleicht in diesem Moment ein Produkt der Weener Plastics. Denn das 1960 im niedersächsischen Weener gegründete Unternehmen entwickelt und fertigt an 25 Produktionsstandorten Kunststoffverpackungen für Körperpflege und Kosmetik, Lebensmittel und Haushaltswaren. Zum Produktspektrum gehören Klappdeckel, Schraubverschlüsse, Tubenverschlüsse, Ventilverschlüsse, Dosiersysteme, Kosmetik-Verpackungen und Deo-Roller. Mit mehr als 3.000 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von rund 270 Mio. EUR. Dazu tragen auch einige Zukäufe der letzten Jahre bei. In Ede, Niederlande, betreibt Weener eine große Produktionsstätte, die 2015 nochmals erweitert wurde. Für die Versorgung der neuen Spritzgießmaschinen mit Kälte benötigte das Werk eine neue Kälteanlage und wandte sich mit diesem Projekt an L&R Kältetechnik - was nicht überrascht, denn in den niederländischen Werken befinden sich schon einige Kälteanlagen dieses Anbieters.

Die von L&R projektierte und gebaute Anlage entspricht im Aufbau und in vielen Details einer "typischen" Kälteanlage für eine größere Spritzgießerei. Eine Split-Anlage mit separatem Kondensator und einer Leistung von 300 kW stellt 17 oC kaltes Wasser für die Werkzeugkühlung bereit; die Winterentlastung erfolgt über einen Freikühler. Für die Hydraulikkühlung mit einer Leistung von 600 kW erzeugt die Kältemaschine 30 oC-Wasser. Das Kühlwasser wird hier komplett über Freikühler rückgekühlt. Im Sommer wird der Freikühler der Werkzeugkühlung auf die Hydraulikseite umgeschaltet.

Schmales Temperaturband wegen kurzer Taktzeiten

Ungewöhnlich ist die sehr geringe Differenz von nur 1 bis 2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...