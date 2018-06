Zwar entfallen nur etwa drei Prozent der Kunststoffproduktion auf den Bereich Medizintechnik. Gleichwohl spielen die polymeren Werkstoffe eine herausragende Rolle in diesem Segment. Vom Gehäuse für medizinische Großgeräte über Schläuche, Infusions- und Injektionssysteme bis hin zu Implantaten und Orthesen - etwa die Hälfte aller medizintechnischen Produkte besteht mittlerweile aus Kunststoff, mit steigender Tendenz. Vor allem aufgrund ihrer Wachstumsdynamik und Innovationsfreudigkeit bildet diese Branche ein zunehmend wichtiges Kundensegment für die Kunststoffverarbeitung. Ebenso wie die Pharmaindustrie bewegen sich die Medizinprodukte-Hersteller - und deren Zulieferer - zurzeit im Fahrwasser übergeordneter Wachstumstreiber, wie etwa die Alterung der Gesellschaften und die rasant steigenden Gesundheitsausgaben beispielsweise in Schwellenländern.

Die positive Geschäftsentwicklung ist auch hierzulande zu spüren. Nach den USA und China ist Deutschland der drittgrößte Medtech-Produzent der Welt, die hier gefertigten Produkte decken rund zehn Prozent des globalen Marktes ab, der auf etwa 320 Mrd. US-Dollar geschätzt wird. Die Medizintechnik-Hersteller in Deutschland haben 2017 einen Gesamtumsatz von 29,9 Mrd. EUR erzielt, wie der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (Zvei) mitteilte. Dies bedeutet ein Plus von 700 Mio. EUR gegenüber 2016. Seit dem Jahr 2009 hat die Branche Ihren Umsatz um rund 50 Prozent gesteigert. In diesem Zeitraum legten die Exporte (2017: 19 Mrd. EUR) in etwa gleich stark zu wie das Inlandgeschäft (2017: 11 Mrd. EUR). Die Exportquote von 64 Prozent beweist, dass die hier ansässigen Hersteller maßgeblich auf dem Weltmarkt mitmischen. Im Welthandel mit medizinischen Produkten rangiert Deutschland gemäß dem Bundesverband BV Med auf Platz Zwei hinter den USA. Die größten Zielregionen für Medtech-Exporte aus Deutschland waren im Jahr 2016 die EU-Länder mit einem Anteil von 42 Prozent vor Nordamerika mit 19 Prozent und Asien mit 18,6 Prozent, wobei China hier den weitaus größten Markt darstellte.

Deutschland mit an der Spitze

Gemessen an den Unternehmensumsätzen wird der Weltmarkt angeführt von den US-amerikanischen Schwergewichten Medtronic, Johnson & Johnson und GE Healthcare. Aber auch deutsche Unternehmen spielen gewichtige Rollen im globalen Medtech-Konzert. So etwa Fresenius Healthcare. Der Weltmarktführer im Bereich Dialyse-Technik steigerte 2017 seinen Umsatz um 7 Prozent auf 17,8 Mrd. EUR. Siemens Healthliners, vornehmlich in der diagnostischen Bildgebung unterwegs, setzte im vergangenen Jahr 13,8 Mrd. EUR um, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Im Frühjahr 1918 hat der Siemens-Konzern seinen Medtech-Bereich erfolgreich als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Healthliners hat nun einen Börsenwert von 28 Mrd. EUR, und die 15 Prozent in Streubesitz überführten Anteile spülten dem Mutterkonzern 4,2 Mrd. EUR in die Kasse. Der größte medizintechnische Kunststoffverarbeiter in Deutschland dürfte B. Braun, Melsungen, sein. Das weltweit tätige Unternehmen, das ein breites Spektrum an medizinischen Produkten vom Gelenkersatz über Infusionssysteme ...

