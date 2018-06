Fristlose Kündigung, Beurlaubung oder Aussitzen: Nach der Festnahme von Audi-Chef Stadler hat der Konzern noch keine Entscheidung über seine Zukunft gefällt. Gegen den sofortigen Rausschmiss spricht ein triftiger Grund.

Es ist eine neue Qualität in der Aufklärung des Abgasskandals: Mit Audi-Chef Rupert Stadler sitzt zum ersten Mal ein aktiver Spitzenmanager des VW-Konzerns in Untersuchungshaft. Die Festnahme auf Betreiben der Staatsanwaltschaft München am Montag kam überraschend. Die Ermittler hatten bei den Durchsuchungen vor einer Woche nach eigenen Angaben Hinweise gefunden, dass der 55-Jährige möglicherweise auf Beweismittel, andere Beschuldigte oder Zeugen Einfluss nehmen könnte.

Weniger überraschend war hingegen, was später am Montag in Wolfsburg geschah. Der Aufsichtsrat von Volkswagen, der ohnehin zu einer Sitzung zusammengekommen war, konnte sich zu keiner Entscheidung über Stadlers Zukunft im Konzern durchringen - sofortiger Rausschmiss, Beurlaubung oder eben ein weiteres Festhalten, wie schon so lange im Abgasskandal. "Die Aufsichtsräte von Volkswagen AG und Audi AG haben heute noch keine Entscheidung getroffen und prüfen die Sachlage weiterhin", teilte ein Sprecher am Montagabend nach mehrstündigen Beratungen mit. Gründe für die Hängepartie nannte Volkswagen nicht.

Ein wahrscheinlicher Grund für das Ausbleiben der Entscheidung ist, dass sich die Aufsichtsratsmitglieder schlicht nicht einig waren. Während sich einige Mitglieder für eine fristlose Kündigung aufgrund der Schwere der Vorwürfe ausgesprochen ...

