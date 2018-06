Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa geben am Dienstag im frühen Handel deutlich nach. Das Umfeld für Aktien trübt sich zusehends ein. Vor allem die zunehmenden Handelsbeschränkungen in Form von Zöllen könnten die ansonsten gute Wirtschaftslage in weiten Teilen der Welt beeinträchtigen. In den USA wird bereits die Einführung weiterer Strafzölle auf chinesische Waren geplant.

An den chinesischen Börsen kam es daraufhin zu einem regelrechten Abverkauf, der negative Vorgaben auch für die Börsen im übrigen Asien und in Europa lieferte. In Schanghai verlor der Composite-Index 3,8 Prozent.

Gleichwohl fallen die Abgaben in Europa nicht ganz so drastisch aus wie in China. Der DAX verliert am Morgen 1,7 Prozent auf 12.618 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 1,4 Prozent tiefer bei 3.418 Punkten.

"Es ist unklar, ob der jüngste Schachzug Präsident Trumps reine Verhandlungstaktik ist oder das Eis langsam immer dünner wird und die Handelsspannungen weiter eskalieren und aus dem Ruder laufen könnten", heißt es am Morgen aus dem Hause der Commerzbank.

"Die Gefahr, dass der Handelskrieg auf das Wachstum drückt, wächst weiter", sagt ein Marktteilnehmer. Außerdem sei die Regierungskrise in Deutschland vermutlich nur aufgeschoben, aber nicht beendet.

Trump plant weitere Strafzölle

US-Präsident Donald Trump hat die Anleger mit Plänen für weitere Strafzölle in Höhe von 10 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar verschreckt. Dies sei "nötig, um China dazu zu ermutigen, seine unfairen Praktiken zu ändern, seinen Markt für US-Güter zu öffnen und eine ausgeglichenere Handelsbeziehung mit den USA zu akzeptieren", begründete Trump den Schritt. China hat die angedrohten Strafzölle auf chinesische Waren als "Erpressung" bezeichnet. Das Vorgehen habe überdies die internationale Gemeinschaft "tief enttäuscht". Sollten die USA die Pläne umsetzen, bleibe China keine Wahl, als entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Vor allem die exportabhängigen europäischen Unternehmen könnten von weiteren Handelsbeschränkungen belastet werden.

Ein Blick auf die europäischen Branchen-Indizes zeigt, dass die Anleger in die defensiven Werte wechseln. So notieren die Aktien aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor wie aus dem Gesundheitssektor nur knapp im Minus. Verkauft werden dagegen die Minenwerte sowie die Sektoren Technologie und Automobilbau, die besonders unter einem Handelskonflikt zwischen den USA und China leiden dürften.

Debenhams brechen nach neuerlicher Gewinnwarnung ein

"Die neuerliche Gewinnwarnung ist eine sehr schlechte Nachricht für die Aktionäre", heißt es von Neil Wilson, Marktstratege bei Markets.com. Debenhams erwartet für das Geschäftsjahr 2018 nun einen Gewinn vor Steuern, der den Marktkonsens verfehle. Das Geschäft im Juni und Mai sei zum Teil enttäuschend verlaufen und habe unter dem starken Wettbewerb gelitten. Die Aktie bricht im frühen Handel um 12 Prozent ein. Mike Ashley's Wette auf Debenhams sehe heute vielleicht nicht so clever aus. Mike Ashley's Sports Direct hatte im Frühjahr die Beteiligung auf knapp 30 Prozent hochgefahren.

Produktionsprobleme in Kanada belasten K+S

Sein kanadisches Kaliwerk bereitet dem Kasseler Düngemittel- und Salzkonzern K+S derzeit Probleme. Schwierigkeiten in der Produktion würden das operative Ergebnis im zweiten Quartal belasten, sagte Vorstandsmitglied Mark Roberts dem Handelsblatt. Die Produktion läuft nach einem mehrtägigen Stillstand wegen der Reparatur eines Schornsteins und nach dem Streik der kanadischen Eisenbahngesellschaft wieder. "Das wird unser operatives Ergebnis im zweiten Quartal belasten", sagte Roberts laut Handelsblatt. "Für die erhoffte Besserung ist das ein klarer Rückschlag", kommentiert ein Marktteilnehmer die Nachricht. Für die Aktie geht es um 2,4 Prozent nach unten.

Roche will Foundation Medicine für 2,4 Mrd USD komplett übernehmen

Roche will das US-Unternehmen Foundation Medicine, an dem der Schweizer Pharmakonzern bereits die Mehrheit hält, komplett übernehmen. Foundation Medicine, die sich auf die digitale Analyse von Genomdaten spezialisiert hat, wird laut Roche bei dem Deal mit 5,3 Milliarden Dollar bewertet. Roche hatte Anfang 2015 eine strategische Zusammenarbeit mit Foundation Medicine auf dem Gebiet der molekularen Informationen in der Onkologie vereinbart. Roche notieren leicht im Plus.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.418,12 -1,40 -48,53 -2,45 Stoxx-50 3.036,03 -0,90 -27,43 -4,46 DAX 12.618,22 -1,68 -215,89 -2,32 MDAX 26.419,55 -1,22 -326,45 0,84 TecDAX 2.797,91 -1,81 -51,46 10,63 SDAX 12.401,15 -1,32 -166,06 4,33 FTSE 7.574,58 -0,74 -56,75 -0,70 CAC 5.385,59 -1,19 -64,88 1,37 Bund-Future 161,69 0,58 1,93 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.27 Uhr EUR/USD 1,1584 -0,3% 1,1622 1,1612 EUR/JPY 127,10 -1,1% 128,47 128,26 EUR/CHF 1,1514 -0,5% 1,1570 1,1547 GBP/EUR 1,1400 -0,0% 1,1418 1,1409 USD/JPY 109,72 -0,7% 110,55 110,45 GBP/USD 1,3207 -0,3% 1,3246 1,3249 Bitcoin BTC/USD 6.726,59 -0,3% 6.749,08 6.499,83 ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,64 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,36 0,40 -0,07 USA 2 Jahre 2,51 2,55 0,62 USA 10 Jahre 2,87 2,92 0,46 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,02 0,03 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,41 65,85 -0,7% -0,44 +9,5% Brent/ICE 74,73 75,34 -0,8% -0,61 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,08 1.279,03 +0,2% +3,05 -1,6% Silber (Spot) 16,43 16,43 +0,0% +0,00 -3,0% Platin (Spot) 880,70 884,00 -0,4% -3,30 -5,3% Kupfer-Future 3,07 3,11 -1,0% -0,03 -7,6% ===

