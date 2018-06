Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose für das Wachstum in Deutschland in diesem und dem kommenden Jahr deutlich heruntergesetzt. Für das laufende Jahr erwarten die Forscher nur noch 1,8 Prozent Wachstum, wie das Institut mitteilte. Im Frühjahr 2018 hatten sie hingegen noch mit 2,6 Prozent gerechnet. Für das kommende Jahr senkten sie ihre Prognose auf ebenfalls nur noch 1,8 Prozent von zuvor 2,1 Prozent.

"Die Wirtschaft hat sich in den ersten Monaten des Jahres deutlich schlechter entwickelt als gedacht", erklärte der Konjunkturchef des Institutes, Timo Wollmershäuser. Das Ifo-Geschäftsklima sei zurückgegangen, und die weltwirtschaftlichen Risiken hätten deutlich zugenommen. "Am deutschen Konjunkturhimmel brauen sich derzeit kräftige Gewitterwolken zusammen", warnte Wollmershäuser. "Gleichwohl glauben wir, dass sich der deutsche Aufschwung fortsetzt, wenn auch nicht in demselben Tempo wie 2017."

Nach der Prognose aus München wird die Zahl der Arbeitslosen weiter sinken - von 2,5 Millionen im vergangenen Jahr auf 2,3 Millionen im laufenden und auf 2,2 Millionen im kommenden Jahr. Die Arbeitslosenquote soll von 5,7 Prozent auf 5,2 Prozent in diesem und 4,9 Prozent im nächsten Jahr fallen. Die privaten Konsumausgaben werden nach der Prognose 2018 nur um 1,3 Prozent steigen, aber im kommenden Jahr dann um 1,8 Prozent. Die Exporte legen demnach um 3,0 Prozent in diesem und um 4,1 Prozent im nächsten Jahr zu, und die Importe wachsen um 3,0 und 4,8 Prozent.

