Update - die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG stufen die 4,50%-Anleihe der Hörmann Industries GmbH 2016/21 (WKN A2AAZG) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen ein.

Begründung der Analysten: "Durch die in den vergangenen Jahren getätigten Übernahmen ist Hörmann Industries als langfristig ertragreiches und diversifiziertes Industrieunternehmen positioniert. Aufgrund der hohen Solidität des Unternehmens, der guten betriebswirtschaftlichen Entwicklung sowie des positiven Ausblicks in Verbindung mit der Rendite von 3,20% p.a. (auf Kursbasis 104,15% am 14.06.2018) bewerten wir die 4,50%-Hörmann-Anleihe (A2AAZG) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen)."

Hörmann-Anleihe 2016/21

ANLEIHE CHECK: Die im November 2016 emittierte unbesicherte Mittelstandsanleihe der Hörmann Industries GmbH (vormals Hörmann Finance GmbH) ist mit einem Zinskupon von 4,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 21.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 21.11.2021. Der Emissionserlös von 30 Millionen Euro diente im Wesentlichen zur vorzeitigen Ablösung der 6,25%-Anleihe mit Laufzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...