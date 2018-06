Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach dem Kapitalmarkttag auf "Reduce" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe nochmals klargestellt, dass der E-Auto-Trend mehr Chance als Bedrohung sei, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Investitionen dürften zwar in den Jahren 2019 bis 2021 höher ausfallen als gedacht und den Cashflow belasten. Die Steuerquote erwarte der Konzern aber geringer als bisher signalisiert./ag/la

Datum der Analyse: 19.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005790430

AXC0103 2018-06-19/10:39