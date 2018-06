Wien - Der Brexit-Chefunterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, sieht in den Gesprächen mit London die "heikelsten Themen" noch offen. Man müsse sich darauf vorbereiten, dass es zu keiner Einigung mit den Briten kommt, sagte Barnier laut einer Aussendung der Parlamentskorrespondenz am Montagnachmittag bei einem Treffen mit Vertretern der fünf Nationalratsparteien in Wien.

"Ihre Ratspräsidentschaft ist entscheidend", sagte Barnier mit Blick auf den österreichischen EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr. Komme es in den Streitfragen wie dem Binnenmarkt oder Nordirland zu Fortschritten, könnten die Austrittsverhandlungen ...

