Was einst die Attraktivität der USA ausgemachte, ist unter der Ägide von Donald Trump verschwunden. Aus dem "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" ist eine fremdenfeindliche Bastion geworden.

Harvard-Professor Joseph Nye hat den berühmten Begriff der "Soft Power" geprägt. Die USA, so der Politikwissenschaftler, würden sich dadurch auszeichnen, dass ihre Pop-Kultur, ihr Kino, die Sprache in aller Welt beliebt seien. Diese "Soft Power", dass der American Way of Live weltweit als erstrebenswert angesehen wird, habe die Vereinigten Staaten zu dieser Stadt auf dem Berge gemacht, die sie sei, und nicht etwa ihre Militärmacht.

Darüber lässt sich diskutieren, aber letztlich kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass das, was die Attraktivität der USA einmal ausgemacht hat, unter der Ägide von Donald Trump verschwunden ist. Aus dem "Land der unbegrenzten Möglichkeiten", in dem man "vom Tellerwäscher zum Millionär" werden konnte, ist eine fremdenfeindliche Bastion geworden. Die neueste Entwicklung, wonach beim illegalen Grenzübertritt Kinder von ihren Eltern getrennt werden, stellt den einst so inklusiven Narrativ der USA erneut in Frage. Sowohl die First Lady als auch die Tochter des Präsidenten haben in öffentlichen Statements die Härte dieser Maßnahmen kritisiert. Das dürfte nun der Weltöffentlichkeit vor Augen führen, wie gespalten die USA in dieser (und anderen Fragen) wirklich sind: der Riss geht durch die Familien.

In Europa brauchen wir uns nicht auf das hohe Ross zu schwingen: es gab genügend Umfragen, in denen sich - knapp zwar, aber dennoch - die Bevölkerung verschiedener europäischer Länder für einen Einreisestopp für Muslime nach dem Modell Trumps ausgesprochen haben. Die deutsche Bundesregierung steht vor einer Zerreißprobe, die sich um die Frage der Zuwanderung dreht. Dabei hat dieses sicherlich schwierige Thema überall, wo es diskutiert wird, zwei Seiten: die eine ist die öffentliche, öffentlichkeitswirksame. Die andere ist die Seite konkreter Politik. Das die beiden auseinanderklaffen, hat häufig etwas mit Populismus zu tun, aber viel eher damit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...