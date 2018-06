Eine wärmere Welt voller Wetterkapriolen: Global und im Kleinen zeigt der Klimawandel sein Gesicht. Auch in Salida und Utqiagvik.

Wir sind gewarnt worden: Am 23. Juni 1988 wandte sich der Nasa-Experte James Hansen mit der Alarmbotschaft an den US-Kongress und die ganze Welt, dass die Erderwärmung nicht mehr vor der Tür steht, sondern schon Einzug gehalten hat. Damit habe der Top-Wissenschaftler schon damals den Beginn der Klimawandel-Ära markiert, meint der Historiker Douglas Brinkley. 30 Jahre später ist klar, dass Hansen recht hatte.

Die Temperatur ist höher, das Wetter stürmischer, extremer. Die Polarregionen haben Milliarden Tonnen Eis verloren, der Meeresspiegel ist angestiegen. Buschfeuer wüten immer stärker. Mehr als 50 Wissenschaftler bestätigten die dramatische Entwicklung. Weltweit liegt der Temperaturanstieg nach Daten der US-Wetterbehörde NOAA bei mehr als einem halben Grad Celsius, in den USA bei fast 0,9 Grad.

Statistiken aus den vergangenen 30 Jahren, die die AP auswertete, ergaben ebenso ein klares Bild vor Ort in den Vereinigten Staaten. Demnach stiegen die Temperaturen quer durchs Land, in Atlantic City in New Jersey ebenso wie in Des Moines in Iowa oder in Yakima in Washington. Das Thermometer zeigte dort im Durchschnitt 1,6 bis 1,8 Grad Celsius mehr als 1988. "Ein halbes Grad oder ein Grad mag sich nicht viel anhören, aber wenn man sein Thermostat um diesen Wert verändert, macht sich das doch deutlich ...

