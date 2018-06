Momentan fällt alles. Gegen 10:30 Uhr finden sich unter den 110 Aktien im DAX, im MDAX und im TecDAX gerade einmal sechs Gewinner. Und E.ON (ISIN: DE000ENAG999) gehört nicht dazu. Aber warum eigentlich? Wieso wird eine Aktie gerade wie sauer Bier verkauft, die vom Auslöser der Abwärtsbewegung, nämlich dem (eigentlich ja nicht überraschenden) nächsten Schritt des von den USA ausgehenden Handelskonflikts kaum betroffen sein sollte? Ein Grund: E.ON agiert ja durchaus international. So plant man in Texas den Bau einer gigantischen Solaranlage mit 100 Megawatt Leistung. Natürlich wäre es nicht auszuschließen, dass die USA solchen Projekten dann Steine in den Weg legen würden. Aber grundsätzlich ist es schon so: Wenn man nach DAX-Unternehmen sucht, die eine äußerst überschaubare Beziehung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...