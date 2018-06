Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis wurde im zweiten Quartal 2018 vor allem durch die Geopolitik, insbesondere die erhöhten Spannungen in Syrien und im Nahen Osten, sowie durch den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem iranischen Nuklearvertrag getrieben, so Euler Hermes in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...