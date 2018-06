Donald Trump kündigt weitere Strafzölle an, sofern China reagiert Yen deutlich höher, ehemaliger BoJ-Abgeordneter rät zur Anpassung des Inflationsziels Aktienmärkte in China und US-Anleihen deutlich tiefer AUD etwas tiefer, RBA-Sitzungsberichte mit wenig neuen Einblicken für Investoren

Zusammenfassung:Ein Ende des Handelskriegs zwischen den USA und China ist nach den letzten Äußerungen aus dem Weißen Haus in weite Ferne gerückt. US-Präsident Donald Trump hat weitere Zölle in Höhe von 200 Mrd. USD für Waren aus China erhoben, wodurch man sich erhofft, dass "China einlenken wird und die geplanten Schritte gegen die USA nicht gehen wird". Ein neuer Zollsatz würde bei weiteren 10% liegen und könnte auch eingeführt werden, wenn die zweitgrößte Wirtschaft der Welt weiterhin plant, Zölle in Höhe von 16 Mrd. USD neben den bisher geplanten Zöllen einzuführen (bisher werden am 6. Juli Zölle in Höhe von 34 Mrd. USD in Kraft treten). Bisher wurden noch keine neuen Nachrichten hierzu veröffentlicht, jedoch war die Marktreaktion deutlich. Die größte Bewegung gab es ...

