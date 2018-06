IRW-PRESS: FinCanna Capital Corp.: FinCannas Beteiligung ezGreen Compliance integriert zahlreiche Kunden in ganz Kalifornien, dem größten Cannabis-Markt in Nordamerika

FinCannas Beteiligung ezGreen Compliance integriert zahlreiche Kunden in ganz Kalifornien, dem größten Cannabis-Markt in Nordamerika

Vancouver, British Columbia, Kanada, 19. Juni 2018 - FinCanna Capital Corp. (FinCanna) (CSE: CALI) (OTCQB: FNNZF) ein Royalty-Unternehmen des US-amerikanischen medizinisches Cannabis-Sektors, gibt bekannt, dass sein Portfolio-Beteiligungsunternehmen ezGreen Compliance (ezGreen), das eine moderne Compliance- und Point-of-Sale (POS)-Softwarelösung für lizenzierte Ausgabestellen und Züchter von medizinischem Cannabis entwickelt hat, seine Pilot-Marketingkampagne gestartet hat, an der zahlreiche Kunden (Ausgabestellen und Züchter) aus dem ganzen Bundesstaat Kalifornien teilnehmen. Die Kunden der Pilotkampagne benutzen momentan ezGreens HIPAA-zertifizierte Point-of-Sale-Lösung sowie das System zur Lagerbestandskontrolle.

Sich bei den für jeden Bundesstaat unterschiedlichen Lizenz-, Steuer- und Compliancethemen zurecht zu finden, ist für den legalen Cannabissektor keine einfache Sache. ezGreen Compliance unterstützt seine Kunden darin, sowohl die Regeln des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) als auch die staatlichen Regeln für den sicheren Umgang mit vertraulichen Patientendaten einzuhalten, diese vor möglichem Missbrauch sowie vor finanzieller Haftung und Strafbarkeit durch mögliche Verletzungen zu schützen.

Andriyko Herchak, President und CEO von FinCanna, sagte dazu: ezGreen hat innerhalb sehr kurzer Zeit enorme Fortschritte gemacht, indem es sich Partnerschaften gesichert hat und ein Branchenführer bei der Cannabis-Compliance in den USA geworden ist. Wir sind uns sicher, dass wir mit unserer bewährten Compliance-Lösung in Pharmaqualität noch weiter an Fahrt gewinnen und in unserer Kategorie als führendes Unternehmen etablieren können.

Über ezGreen Compliance

ezGreen Compliance, mit Sitz in Fort Lauderdale FL, bietet über seine ezGreen-Softwaretechnik eine bewährte und moderne Compliance- und Point-of-Sale-Softwarelösung für lizenzierte Ausgabestellen und Züchter von medizinischem Cannabis an. ezGreen Compliance unterstützt seine Kunden darin, sowohl die Regeln des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) als auch die staatlichen Regeln für den sicheren Umgang mit vertraulichen Patientendaten einzuhalten, diese vor möglichem Missbrauch sowie vor finanzieller Haftung und Strafbarkeit durch mögliche Verletzungen zu schützen. Das Entwicklungsteam der eZGreen-Plattform verfügt über 16 Jahre Erfahrung beim Vertrieb von Arzneimitteln an über 3.000 Arztpraxen im ganzen Land. Weitere Informationen über die HIPAA-Compliance-Strategie für den Cannabissektor finden Sie unter www.ezgreencompliance.com .

Über FinCanna Capital Corp.

FinCanna finanziert gegen eine Umsatzbeteiligung führende Unternehmen der lizenzierten Cannabisindustrie. Angeführt von einem Team aus Finanz- und Industrieexperten, baut sich FinCanna ein diversifiziertes Portfolio von Royalty-Investitionen in skalierbaren, erstklassigen Projekten und Unternehmen in US-Bundesstaaten mit dem Hauptaugenmerk auf Kalifornien auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.fincannacapital.com sowie FinCannas Unternehmensprofil bei www.sedar.com.

FinCanna Capital Corp.

Andriyko Herchak, CEO & Director

Investor Relations:

Arlen Hansen

Kin Communications

1-866-684-6730

CALI@kincommunications.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen gemäß anwendbarer Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang behandeln zukunftsgerichtete Aussagen häufig die zukünftige geschäftliche und finanzielle Leistung und enthalten häufig Wörter wie erwarten, glauben, planen und beabsichtigen, oder besagen, dass eine Handlung oder ein Ereignis stattfinden "kann, könnte, sollte oder wird bzw. ähnliche Ausdrücke. Außerdem gehören dazu alle Aussagen in dieser Pressemitteilung - mit Ausnahme historischer Tatsachen - über den Markt für und die Effektivität der ezGreen-Software, die Fähigkeit von ezGreen Compliance, seine Geschäfte zu erweitern und Verkäufe und Erlöse zu erzielen, die betrieblichen Ergebnisse von Chameleon Collective, FinCannas Fähigkeit, zukünftige Projekte zu finanzieren und heranzuziehen sowie FinCannas Fähigkeit, durch die investierten Unternehmen Erlöse zu erzielen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannt wurden, abweichen. Zu solchen Faktoren gehören unter anderem die Risiken, die in der unter www.SEDAR.com verfügbaren CSE-Notierungserklärung und anderen Berichten bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden identifiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen gemacht wurden, und die jeweiligen Unternehmen sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Ansichten, Einschätzungen und Meinungen oder andere Umstände verändern, es sei denn, dies ist durch die anwendbaren Wertpapiergesetze gefordert. Investoren werden darauf hingewiesen, diesen zukunftsgerichteten Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43749

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43749&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA31773 B1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA31773B1058

AXC0120 2018-06-19/11:15