Fundamental: Zwei unterschiedliche Tendenzen beeinflussten die Ölpreise zum Anfang dieser Woche. Zum einen drohte China im Zuge des Handelsstreits mit den USA auch Zölle auf US-Öl an, was die Nachfrage nach WTI drosseln und nach Brent steigern könnte. Zum anderen könnte die Erhöhung der Fördermengen seitens der Opec deutlich geringer ausfallen als bislang erwartet. Das unterstützte die Preise. Ab Freitag treffen sich die Mitglieder des Erdölkartells in Wien und beraten über die Entwicklung.

Technisch: Nach dem steilen Anstieg von September bis Ende Mai, wodurch sich der Ölpreis der US-Sorte WTI Light Sweet Crude Oil in der Spitze bis 72,90 US-Dollar verteuert hatte, gaben die Notierungen nach. Nach einem kurzen Aufbäumen bis zur steigenden Gerade, deren Bruch die Abwärtsbewegung schließlich verdeutlichte, mit einem Hoch um 67 US-Dollar drehte WTI wieder nach ...

