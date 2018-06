Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag im Tief mit 1,1554 Dollar gehandelt. Im frühen Handel war der Euro noch bis auf 1,1645 Dollar gestiegen. Aktuell notiert der Euro bei 1,1558 US-Dollar. Auch gegenüber dem Schweizer Franken büsste der Euro am Dienstagmorgen an Wert ein und bewegt sich aktuell um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...