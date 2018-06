FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.06.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 310 (315) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4600 (4480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES INFORMA WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 920 PENCE - BERENBERG RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 630 (570) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 610 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TAPTICA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS PEARSON TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 825 (850) P - HSBC CUTS N BROWN PRICE TARGET TO 240 (290) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FERREXPO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 275 (250) PENCE - JEFFERIES RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 400 (300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4300 (4400) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 10 (15) PENCE - 'SELL' - MORGAN STANLEY RAISES RBS PRICE TARGET TO 335 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS FOOTASYLUM TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 190 PENCE - PEEL HUNT CUTS INFORMA TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 880 (740) PENCE - PEEL HUNT RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1040 (915) PENCE - 'BUY'



