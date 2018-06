Chur (ots) -



Sanktionen und Embargos sind eine wachsende Herausforderung für im

Export tätige Schweizer KMU. Dabei wissen 62 Prozent der KMU nicht,

ob ihre Tätigkeit der Exportbewilligungspflicht untersteht. Ein

Leitfaden, der im Rahmen eines Innosuisse-Projekts von der Hochschule

für Technik und Wirtschaft HTW Chur erarbeitet wurde, schafft

Klarheit.



Die Iran-Sanktionen durch die US-Regierung und das weltweite

Embargo gegen Nordkorea sind nur zwei von vielen aktuellen

Geschehnissen, welche die Nachrichten dominieren. Embargos und

Sanktionen werden in der internationalen Wirtschaftspolitik und damit

für den globalen Wirtschaftsverkehr immer bedeutender. Die

Berücksichtigung der Exportkontrollbestimmungen stellt für

auslandsorientierte Schweizer Unternehmen, insbesondere für KMU, eine

besondere Herausforderung dar.



Zum einen kann mangelndes Wissen über rechtliche Bestimmungen zu

internationalen Gesetzesverstössen beim Export führen. Die Folgen

sind Bussen, Ausschluss aus Märkten und Reputationsschaden. Zum

anderen kann fundiertes Wissen über rechtliche Bestimmungen zu

attraktiven Marktchancen führen, wenn sich aufgrund politischer

Veränderungen plötzlich Exportbeschränkungen lockern. Um auf dem

agilen Weltmarkt erfolgreich agieren zu können und dabei die

rechtlichen Beschränkungen zu befolgen, benötigen exportorientierte

Schweizer KMU innovative Lösungen.



Mangelndes Wissen bei Schweizer Unternehmen



Eine Befragung von 364 Schweizer Unternehmen der deutsch- und

französischsprachigen Schweiz ergab, dass fast drei Viertel der im

Ausland tätigen Unternehmen sogenannte Red Flags (Warnindikatoren,

die eine Betroffenheit von Exportkontrolle auslösen z. B. unübliche

Zahlungsmodalitäten) aufweisen. Ausserdem ergab dieselbe Befragung

durch das Schweizerische Institut für Entrepreneurship (SIFE) der HTW

Chur, dass sich 62 Prozent der im Aussenhandel tätigen Unternehmen

falsch in Bezug auf ihre potenzielle Exportbewilligungspflicht

einschätzen und somit riskieren Gesetze zu verletzen.



Leitfaden zur Exportkontrolle für Schweizer KMU



Eine quantitative Befragung und Interviews mit im Aussenhandel

tätigen Unternehmen wurden im Rahmen eines von der Innosuisse

(ehemalige Kommission für Technologie und Innovation KTI)

finanzierten Projekts durch die HTW Chur durchgeführt. Diese

Befragungen bildeten die Basis, um ein marktfähiges und innovatives

Beratungs- und Schulungsinstrumentarium gemeinsam mit den

Projektpartnern Würth Logistics, Serconec, Safran Vectronix und

ACUTRONIC zu erarbeiten. Ein Teil der Ergebnisse wird nun allen

auslandsorientierten Schweizer Unternehmen in Form eines Leitfadens

kostenlos zur Verfügung gestellt.



Der Leitfaden bietet insbesondere KMU die Möglichkeit rasch zu

erkennen, ob diese potenziell von Exportkontrolle betroffen sind oder

nicht. Praxis wird mit Theorie kombiniert und anhand eines fiktiven

Beispielunternehmens veranschaulicht. Der Leitfaden bietet eine

Schritt-für-Schritt Anleitung für die Prüfung der vier W-Fragen (Was

soll exportiert werden? Wer ist involviert? Wohin soll exportiert

werden? Wofür werden die Güter oder Technologien verwendet?).

Ausserdem wird die Implementierung eines Internal Compliance Program

(ICP) ausführlich erläutert und die Schnittstellen der

Exportkontrolle in der Wertschöpfungskette des Beispielunternehmens

dargestellt.



Unternehmensförderung auf wissenschaftlicher Basis



Das Schweizerische Institut für Entrepreneurship (SIFE) der HTW

Chur fördert Unternehmen und unterstützt diese bei der Verwirklichung

von Veränderungen. Zusammen mit seinen Partnern in Wirtschaft und

Forschung sucht das SIFE neue wirtschaftliche, technische,

organisatorische und soziale Lösungen und hilft, diese zielgerichtet

umzusetzen. Dabei orientiert es sich an der Praxis und wendet

aktuelle Methoden der Wissenschaft an. Thematisch fokussiert sich das

SIFE auf vier aktuelle Herausforderungen von Unternehmen, namentlich:

Innovation (Strategien, Prozesse und Management für neue Angebote),

Internationalisierung (Weg in ausländische Märkte), Digitale

Strategien (neue Chancen im digitalen Wandel) und Corporate

Responsibility (Verantwortung und Nachhaltigkeit).



Kontakt:

Urs Jenni, Prof., Projektleiter, Institutsleiter

Tel. +41 81 286 24 80

urs.jenni@htwchur.ch