Quanergy Systems, Inc., ein globales Führungsunternehmen im Bereich Design und Entwicklung von Solid-State-LiDAR-Sensoren und intelligenten Sensorlösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es während der IFSEC International, Europas größter Sicherheitsfachmesse, seine LiDAR-basierten Sicherheitssysteme an mehreren Ständen vorstellen wird. Die diesjährige Konferenz findet vom 19.-21. Juni 2018 in London, Großbritannien, statt.

Quanergys Sicherheitssystem, Qortex for Security, ist ein innovatives, LiDAR-basiertes 3D-Perimeter Umzäunungs- und Einbruchserkennungssystem. Als integrative Hardware- und Softwareplattform kombiniert diese intelligente Sicherheitslösung Quanergys mechanischen M8-LiDAR-Sensor mit seiner urheberrechtlich geschützten Qortex-Erkennungssoftware. Die Plattform ist voll in ein existierendes VMS- (Video-Management-System) und eine PSIM- (Physisches Sicherheitsinformationsmanagement) Infrastruktur integriert und bietet automatisierte Überwachung mit Echtzeit-Personenerkennung, Verfolgung und Klassifikation.

"Qortex for Security ist ein Musterbeispiel für die vielen Vorteile, die LiDAR-Hardware und -Software der Sicherheitsindustrie bieten kann", so Dr. Louay Eldada, CEO von Quanergy. "Da die Nachfrage nach intelligenterer, effizienterer und effektiverer Sicherheit steigt, macht LiDARs Potential, sich in andere Technologien zu integrieren, um eine innovative, kosteneffektive und umfassende Sicherheitslösung zu schaffen, es zu einer unschätzbaren Ressource für Unternehmen, Regierungen und Grundbesitzer."

Quanergys Systeme werden an diversen Ständen auf der IFSEC ausgestellt:

Milestone (Stand C340): Milestone nutzt Quanergy-Sensoren, um Multi-LiDAR-Fusion und automatisierte PTZ (Pan-Tilt-Zoom (Schwenken-Kippen-Zoomen))-Kameraverfolgung im Milestone Xprotect VMS-Umfeld zu demonstrieren. Die Demonstration stellt Qortex for Securitys Personenerkennungs- und Verfolgungsfähigkeiten in einem XProtect-Umfeld in Alarm-Manager zur Schau.

Quanergy hat die Einführung der Qortex-Plattform im Januar 2018 bekanntgegeben. Das urheberrechtlich geschützte Software-Rahmenwerk umfasst Bildverarbeitung, tiefe Lernerfahrung und 3D AI-basierte Algorhythmen zur Ausführung von wichtigen Funktionen wie Objekterkennung, Verfolgung und Klassifikation. Die Softwarelösungen von Quanergy nutzen Bausteine des Qortex-Rahmenwerks, um Software-Anwendungsbündel, einschließlich Qortex for Security, zu schaffen, die für die Zielanwendung optimiert sind. Andere Qortex-Anwendungsbündel umfassen Qortex für die Automobilindustrie und industrielle Automatisierung.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme. Mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley, bietet Quanergy intelligente Sensor-Lösungen. Es ist der führende Anbieter von LiDAR-Sensoren und Erkennungssoftware für Echtzeitaufnahme und Verarbeitung von räumlichen 3D-Daten und Objekterkennung, Verfolgung und Klassifikation. Seine Sensoren sind bahnbrechend bezüglich der Preise, Leistung, Verlässlichkeit, Größe, Gewicht und Leistung. Seine Lösungen können in diversen Bereichen einschließlich Transport, Sicherheit, industrielle Automatisierung, 3D-Mapping, Bergbau, Landwirtschaft, Dronen, Robotik, intelligente Räume und 3D-bewussten Geräten zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Lebensqualität verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

