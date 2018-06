Anleihen-Analysen - die Bond-Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG stufen sowohl die 7,75%-Anleihe der eterna Mode Holding GmbH (A2E4XE) als auch die 6,00%-Anleihe der Euroboden GmbH (A2GSL6) weiterhin mit 3,5 von 5 möglichen Sternen ein.

ETERNA-Anleihe weiterhin "durchschnittlich attraktiv"

Bei ETERNA sei die nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit durch den stabilen Cashflow gegeben und werde durch die Zinseinsparungen aus der Refinanzierung zusätzlich gestärkt, so die KFM-Analysten. Aufgrund des Wachstumspotenzials trotz des herausfordernden Branchenumfelds in Verbindung mit der Rendite bis Endfälligkeit von 5,02% p.a. (Kurs 109,05% am 15.06.2018) wird die ETERNA-Anleihe von den Experten weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" bewertet.

ANLEIHE CHECK: Die im März 2017 emittierte Anleihe der eterna Mode Holding GmbH mit einem Volumen von 25 Mio. Euro ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. (Zinstermin jährlich am 03.03.) und einer Laufzeit bis zum 03.03.2022 ausgestattet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...