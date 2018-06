Die Commerzbank hat das Kursziel für die Aktie der Hornbach Holding nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 und einer Investorenveranstaltung von 76,00 auf 66,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jürgen Elfers riet Anlegern in einer am Dienstag vorliegenden Studie abzuwarten, bis die Baumarktkette Hornbach ihren Marktanteil und die operative Profitabilität in ihren deutschen Filialen verbessern könne./la/edh Datum der Analyse: 19.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-06-19/11:40

ISIN: DE0006083405