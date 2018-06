Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Post von 48 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Penelope Butcher kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Prognose für den Reingewinn des Logistikkonzerns in diesem Jahr. Dabei berücksichtigte sie die gesenkten Ertragserwartungen für die Brief- und Paketsparte sowie die Rückstellungen für die Umstrukturierung dieses Segments./la/edh Datum der Analyse: 19.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-06-19/11:44

ISIN: DE0005552004