Wien/Baden-Baden (pts022/19.06.2018/11:30) - Credify.at, der 2017 gegründete Player im österreichischen Auskunfteimarkt, erweitert sein Dienstleistungs-Portfolio und bietet ab sofort Lösungen im Bereich Betrugsprävention und Financial Advanced Analytics. Die Risikoexperten haben damit nicht nur Betrug den Kampf angesagt, sondern fördern zusätzlich die digitale Transformation von Finanzprozessen. Noch nie verfügten Unternehmen über so eine große Datenmenge aus digitalen Prozessen wie heute. Darin liegt ein enormes Potential, um Geschäfts- und insbesondere Finanzprozesse zu optimieren. Um dieses Potential zu bergen, bedarf es komplexer Advanced-Analytics-Methoden, tiefgreifender Erfahrung sowie geeigneter IT-Plattformen. Die intelligente Kombination dieser drei Felder bildet die Grundlage, um Finanzprozesse deutlich effektiver, automatisierter und kosteneffizienter zu gestalten. Das Herzstück sind dabei strukturierte und unstrukturierte Daten aus Finanzprozessen, die mithilfe leistungsfähiger Algorithmen untersucht werden, um effizientere Entscheidungen treffen zu können. Das zeigt sich nicht zuletzt auch deutlich im Einsatz gegen Online-Betrug. Umso wichtiger, da Betrugsfälle und Datenklau zunehmen, die Betrugsmaschen raffiniert sind und sich rasant ändern. Fast die Hälfte der Online-Händler in der DACH-Region wurden bereits Opfer von Fake-Identitäten oder falschen Adressangaben. Rund 90 Prozent der Händler bewerten Betrugsprävention deshalb als relevante Herausforderung. Mit den Betrugspräventions-Lösungen von Arvato Financial Solutions können nun auch österreichische Unternehmen in Echtzeit Betrugsfälle wie z. B. Account-Übernahme erkennen und ihnen somit vorbeugen. So sind sie für aktuelle und zukünftige Bedrohungen aus dem Netz bestens gewappnet. Auf Basis einer Auffälligkeitsprüfung der Lieferadresse, einer ausgefeilten Geräterkennung (Device Tracking), dem Einsatz von passiven verhaltensbiometrischen Verfahren (Behavioral Biometrics) und Advanced Analytics werden Bestellungen in Echtzeit auf Betrugsmuster hin analysiert. Damit können Unternehmen Betrugsfälle und damit Verluste im digitalen Geschäft minimieren. Sepp Puwein-Borkowski, Geschäftsführer von Credify.at, freut sich über die Kooperation in Österreich: "Damit profitieren unsere Kunden neben unseren Identifikations- und Bonitätsauskünften auch von einem umfangreichen, erprobten Lösungsportfolio für Anti-Fraud- und Advanced-Analytics-Anwendungen. Credify.at kann die Kunden als vor Ort ansässiges Unternehmen hierbei mit seiner Marktexpertise optimal betreuen." Kai Kalchthaler, Executive Vice President Arvato Financial Solutions, sieht in der Vertriebspartnerschaft eine Win-win-Situation: "Unsere Kunden im Bereich Credit Risk und Fraud Management sind meist auch in Österreich mit ihrem Angebot präsent. Auch dort können sie künftig die Produkt- und Beratungslösungen von Arvato Financial Solutions nutzen. Dabei sind die Lösungen immer zugeschnitten auf den Bedarf des jeweiligen digitalen Geschäftsmodells. Unternehmen können so Umsatz oder Gewinn steigern sowie eine höhere Kundenzufriedenheit und -bindung erreichen." Zielkunden von Credify.at sind dabei Unternehmen sämtlicher Branchen mit einem Kredit- und Betrugsrisiko bei Waren- oder Finanzdienstleistungen, wie z. B. E-Commerce-, Telekommunikationsunternehmen, Banken und Versicherungen. Dabei bietet Credify.at höchste Standards bei Datenqualität und -sicherheit gerade im Hinblick auf die neue EU-Datenschutzverordnung, die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist. Puwein-Borkowski dazu: "Natürlich folgt dieses Angebot unserer Leitlinie, dass wir unsere Lösungen datenschutztechnisch jederzeit im Einklang mit der EU-DSGVO absichern." Über Arvato Financial Solutions Arvato Financial Solutions ist ein global tätiger Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zur Bertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig. Rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in 17 Ländern mit starker Präsenz in Europa, Brasilien und den USA flexible Komplettlösungen für ein effizientes Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen. Arvato Financial Solutions steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen rund um den Zahlungsfluss in allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen und bis zum Inkasso. Dabei steht die Minimierung von Ausfallquoten in der Geschäftsanbahnung und während des Beitreibungsprozesses im Fokus. Zu unseren Leistungen gehört deshalb auch die Optimierung der Zahlartenauswahl über Ländergrenzen hinweg. Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast 10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce, Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheit und ist damit Europas Nummer 3 unter den integrierten Finanzdienstleistern. Mehr Information unter: http://finance.arvato.com Über Credify.at Die Credify Informationsdienstleistungen GmbH wurde 2017 mit Sitz in Wien von Albert Berger gegründet. Das Unternehmen ist der neue Player am österreichischen Auskunfteimarkt, der Identifikations- und Bonitätsauskünfte von Privatpersonen (B2C) anbietet. Hohe Daten- und Produktqualität, hohe technische Verfügbarkeit und Geschwindigkeit sowie vollständige Einhaltung der Datenschutzvorschriften sind die Grundwerte, auf denen das Unternehmen seinen Service anbietet. Die Dienstleistungen von Credify.at richten sich an alle Unternehmen, die ein Kreditrisiko bei Waren oder Dienstleistungen haben, wie zum Beispiel in den Branchen Handel, E-Commerce, Telekommunikation, Medien, Factoring, Fintech, Banken und Versicherungen. Mehr Information unter: http://www.credify.at (Ende) Aussender: Arvato infoscore GmbH - part of Arvato Financial Solutions Ansprechpartner: Nicole Schieler Tel.: +49 7221 5040-1130 E-Mail: presse.afs@arvato.com Website: finance.arvato.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180619022

