Baltimore (www.fondscheck.de) - Der Aktienmarkt des Königreichs Saudi-Arabien steht vor dem Sprung in den MSCI Emerging Markets Index - und bietet insbesondere in den Sektoren Banken und Gesundheitswesen attraktive Anlagemöglichkeiten, so die Experten von T. Rowe Price im Kommentar zum T. Rowe Price Middle East & Africa Equity Fonds (ISIN LU0310187579/ WKN A0NAYN) und T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fonds (ISIN LU1079763535/ WKN A1166X). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...